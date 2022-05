Martina Smeraldi | “Il film che abbiamo girato io e Malena con 70 uomini? Ecco cosa ho fatto dopo” La pornostar racconta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 maggio 2022) “Sono stata inondata durante un tuo spettacolo“. Così un’ascoltatrice di Radio Deejay esordisce parlando contra le più cercate sui siti specializzati e ospite del programma Say Waaad. Vi state domandando “inondata” in che senso? Ebbene, si parla di squirting espiega: “Si posso farlo a comando. Penso che tutte le donne possano farlo, dalla mia esperienza direi che è una questione di come conosci il tuo corpo, c’è un punto specifico che noi tutte, il punto G che se stimolato correttamente… È importante che una persona si lasci andare, le donne magari pensano ‘mi sta scappando la pipì‘, è una questione molto mentale”. Classe 1999, nata a Cagliari,sinell’intervista a Wad e nonostante ammetta una certa ...