Mariastella Gelmini e il rischio addio a Forza Italia: «Ma non ho piani B. Presto deciderò cosa fare» (Di martedì 24 maggio 2022) La ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini è ai ferri corti con Silvio Berlusconi. E, di riflesso, con il suo partito. Dopo le uscite del Cavaliere sulla guerra tra Russia e Ucraina, Gelmini è uscita allo scoperto ricordando che «è finito il tempo di Pratica di Mare» (ovvero il luogo in cui Berlusconi e Putin si incontravano) e per questo è stata pubblicamente richiamata dal coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. Ora, spiega Repubblica in un retroscena firmato da Emanuele Lauria, ha deciso di far calmare le acque: «Voglio occuparmi solo dei dossier di governo, sto preparando l'informativa di mercoledì (domani, ndr) sulle fonti rinnovabili». Oggi, spiega il quotidiano, Gelmini è un corpo estraneo in Forza Italia.

leorenas1 : Oh-là ed ecco che è arrivato il tassello che deciderà il mio voto, convintamente ?? Calenda è pronto ad accogliere… - mangocska33 : RT @matteosalvinimi: Autonomia. “Il valore dell’efficienza pubblica in un sistema di prossimità”. Con Mariastella Gelmini, Attilio Fontana,… - marco_disca : RT @ilgiornale: Mariastella #Gelmini sempre più isolata. Il centrodestra si compatta in difesa di #Berlusconi. - ilgiornale : Mariastella #Gelmini sempre più isolata. Il centrodestra si compatta in difesa di #Berlusconi. - Ilsolito_In : «Invito il segretario della Lega, Matteo Salvini, a rispettare il dibattito interno ad un partito che – per il mome… -