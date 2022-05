(Di martedì 24 maggio 2022) L’imprenditore veneziano, a due mesi dalla liberazione in Sudan: «Ora do un peso diverso alle cose, non le vivo più in modo ansiogeno... Ma non mancano i momenti di sconforto, di vuoto, di paura... E mia figlia non vuole più che parta»

Advertising

Luxgraph : Marco Zennaro: «Quell’inferno delle prigioni di Khartum mi ha cambiato dentro» #corriere #news #2022 #italy #world… -

ilgazzettino.it

L'anno orribile disi è concluso felicemente due mesi fa con il ritorno a casa, dove ad attenderlo c'erano la moglie Carlotta, i loro tre bambini e l'abbraccio di una Venezia che l'ha ...... D'Andrea Edoardo Filippo, Camerin Davide, Ferraro Daniele, Frassanito Francesco, Kokici Bledar, Piccin Alessandro, Piccin Riccardo, Poles Alessandro, Toffoli Davide, Zanette Michele,, ... Marco Zennaro si racconta: «Il mio inferno in Sudan, nulla sarà più come prima» L’imprenditore veneziano Zennaro, a due mesi dalla liberazione in Sudan: «Ora do un peso diverso alle cose, non le vivo più in modo ansiogeno... Ma non mancano i momenti di sconforto, di vuoto, di pau ...PORDENONE - Il Pordenone Amatori C5 targato Pizzeria da Nicola/Pizzeria Amalfi è Campione CSI! Il largo successo casalingo per 6 a 0 sull'Osteria Pontello di Pasiano di Pordenone regala il primato ass ...