Manager arrestato, archiviazione per la sorella di Di Fazio (Di martedì 24 maggio 2022) "Nei giorni scorsi il giudice per le indagini preliminari di Milano, dottoressa Chiara Valori, ha archiviato ogni contestazione mossa nei confronti della dottoressa Maria Rosa Di Fazio, del tutto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) "Nei giorni scorsi il giudice per le indagini preliminari di Milano, dottoressa Chiara Valori, ha archiviato ogni contestazione mossa nei confronti della dottoressa Maria Rosa Di, del tutto ...

Advertising

Ansa_ER : Manager arrestato, archiviazione per la sorella di Di Fazio. I difensori, 'dichiarata la sua piena estraneità' #ANSA - Frankf1842 : RT @fanpage: L'uomo era stato pagato dal manager per pestare la suocera. In presenza della donna però si è fermato ed ha esclamato 'Non pos… - angiuoniluigi : RT @fanpage: L'uomo era stato pagato dal manager per pestare la suocera. In presenza della donna però si è fermato ed ha esclamato 'Non pos… - fanpage : L'uomo era stato pagato dal manager per pestare la suocera. In presenza della donna però si è fermato ed ha esclama… -