Magliette del Milan contraffatte | la Polizia Locale chiude una stamperia clandestina a Milano

(Di martedì 24 maggio 2022) Inoltre, durante i festeggiamenti per lo scudetto rossonero, sono stati sequestrati anche bottiglie in vetro di birra e gadget per i tifosi venduti abusivamente

Nel seminterrato di un palazzo si stampavanocontraffatteMilan. Nei giorni scorsi, in zona Niguarda, la polizia locale ha scoperto e chiuso una stamperia clandestina che realizzava t - shirt, pantaloni, felpe e giubbini con i ...Obiettivo: non perdere l'occasione dello scudettoMilan e stampare quante piùpossibili con la scritta "Milano è solo rossonera" da rivendere ai tifosi in cercaricordo da indossare ...Inoltre, durante i festeggiamenti per lo scudetto rossonero, sono stati sequestrati anche bottiglie in vetro di birra e gadget per i tifosi venduti abusivamente ...Magliette dedicate alla vittoria dello scudetto del Milan. Ma tutte false. Il Gruppo Operativo Anti Contraffazione (Goac) della polizia locale di Milano ha scoperto una stamperia clandestina ...