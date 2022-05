M5S | Diaco | dimissioni veterinario Muratella certificano fallimento

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 maggio 2022) Roma – “Servizi veterinari capitolini sempre più allo sbando a causa di una gestione sciagurata dell’attuale Amministrazione dem. Notizie dell’ultim’ora danno per dimissionario l’attualedi, coinvolto di recente nel caso di un cane ospite della struttura e deceduto a seguito di una cura piuttosto discussa, a partire da luglio.” “È nostra intenzione fare piena luce, in collaborazione con le associazioni di settore e mediante una querela a cui stiamo lavorando, non solo sulla vicenda in oggetto, ma anche sugli altri cani deceduti nelle settimane precedenti ae sull’intero sistema di affidamenti diretti dei servizi veterinari attuati dall’Amministrazione Gualtieri.” “È innegabile, infatti, che l’attuale gestione sanitaria dei canili capitolini versi nel caos più totale e che i cani ospiti di tale strutture ...