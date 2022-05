M5S: Calenda a Bersani, 'basta con votate qualunque pastrocchio sennò vince destra' (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Ma guarda Bersani che i 5S si umiliano benissimo da soli e questa tiri tera del 'votate qualsiasi pastrocchio perché se no c'è la destra' è destinata a perdere. Spiegate cosa volete fare per governare il paese con quelli del no a tutto. Il resto è noia". Così Carlo Calenda replica via twitter ad alcune affermazioni di Pier Luigi Bersani. Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Ma guardache i 5S si umiliano benissimo da soli e questa tiri tera del 'qualsiasiperché se no c'è la' è destinata a perdere. Spiegate cosa volete fare per governare il paese con quelli del no a tutto. Il resto è noia". Così Carloreplica via twitter ad alcune affermazioni di Pier Luigi

