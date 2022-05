Lupi: “Il Pnrr è un’occasione storica per ridare slancio a famiglie e imprese” (Di martedì 24 maggio 2022) ROMA – “Il Pnrr è un’occasione storica per ridare slancio a famiglie, imprese e per far crescere strategicamente il nostro Paese. Per questo il Presidente Draghi è così attento al rispetto di ogni scadenza. È il momento della responsabilità, non delle fughe in avanti, per il bene del Paese”. E’ quanto afferma in un tweet l’ex ministro Maurizio Lupi (foto), presidente di Noi con l’Italia. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 24 maggio 2022) ROMA – “Ilpere per far crescere strategicamente il nostro Paese. Per questo il Presidente Draghi è così attento al rispetto di ogni scadenza. È il momento della responsabilità, non delle fughe in avanti, per il bene del Paese”. E’ quanto afferma in un tweet l’ex ministro Maurizio(foto), presidente di Noi con l’Italia. L'articolo L'Opinionista.

