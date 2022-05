Luca trovato morto nell’auto parcheggiata, suo padre il barone Rudatis scrive una lettera: “Non sapevamo dei suoi drammi, mai l’avremmo lasciato lì da solo” (Di martedì 24 maggio 2022) È morto da solo, nell’auto che da qualche tempo era diventata la sua casa: solo dopo ventiquattr’ore alcuni passanti hanno notato il corpo e lanciato l’allarme ma ormai per lui non c’era più niente da fare. Luca Rudatis è stato stroncato da un malore mentre era seduto al posto del guidatore, fermo in un parcheggio nel comune di Pedavena, nel bellunese. Nessuno aveva denunciato la sua scomparsa e sono stati i carabinieri ad indentificarlo come il figlio di Giuseppe Rudatis, molto conosciuto nella zona come “il barone delle Dolomiti”. La notizia della morte di Luca ha sconvolto la comunità locale che si interroga su come un ragazzo con una famiglia alle spalle possa esser finito a vivere in macchina nell’indifferenza generale. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Èdache da qualche tempo era diventata la sua casa:dopo ventiquattr’ore alcuni passanti hanno notato il corpo e lanciato l’allarme ma ormai per lui non c’era più niente da fare.è stato stroncato da un malore mentre era seduto al posto del guidatore, fermo in un parcheggio nel comune di Pedavena, nel bellunese. Nessuno aveva denunciato la sua scomparsa e sono stati i carabinieri ad indentificarlo come il figlio di Giuseppe, molto conosciuto nella zona come “ildelle Dolomiti”. La notizia della morte diha sconvolto la comunità locale che si interroga su come un ragazzo con una famiglia alle spalle possa esser finito a vivere in macchina nell’indifferenza generale. ...

