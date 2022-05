Advertising

Deiana_Luca9 : RT @Alenize82: Torniamo a parlare di #RolandGarros. La mia intervista a Simone #Tartarini, allenatore di Lorenzo #Musetti - ATPtennis2002 : RT @Alenize82: Torniamo a parlare di #RolandGarros. La mia intervista a Simone #Tartarini, allenatore di Lorenzo #Musetti - _melissavlt : Bella questa cena di traverso che avrò domani sera quando vedrò Lorenzo Musetti #RolandGarros - AriannaNardi : Domani non prima delle 20:45 sullo Chatrier la sfida tra Lorenzo #Musetti e Stefanos #Tsitsipas #RolandGarros - solounastella : RT @SpazioTennis: La nostra intervista, realizzata ieri al #RolandGarros, a coach Simone #Tartarini, allenatore di Lorenzo #Musetti. Abbiam… -

Vanity Fair Italia

Oggi, non prima delle 20.45,scenderà in campo sul Philippe Chatrier di Parigi per disputare il suo incontro di primo turno al Roland Garros 2022 contro Stefanos Tsitsipas. Un match molto difficile per il toscano, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE- Tsitsipas, il programma del match Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del match trae Stefanos Tsitsipas, valido per il primo turno del tabellone maschile degli Open di Francia 2022. ... Lorenzo Musetti: «All'Università anche per migliorare il mio tennis imprevedibile» CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Musetti-Tsitsipas, il programma del match Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Lorenzo Musetti e Stefan ...Il match più atteso della giornata per i colori azzurri e per gli amanti del tennis. Il giovane carrarese affronta il campione ellenico ...