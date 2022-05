Londra, per celebrare la regina Elisabetta gli autobus si colorano di viola (Di martedì 24 maggio 2022) Anche gli autobus a Londra cambiano look in occasione del Giubileo di Platino della regina Elisabetta . Per celebrare i 70 anni di regno della sovrana più longeva della storia, dopo l'inaugurazione ... Leggi su leggo (Di martedì 24 maggio 2022) Anche glicambiano look in occasione del Giubileo di Platino della. Peri 70 anni di regno della sovrana più longeva della storia, dopo l'inaugurazione ...

