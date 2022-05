Lombardia, Consiglio regionale convocato solo per discutere dello spiedo bresciano. Caos in Aula, il M5s: “È questa la priorità della destra?” (Di martedì 24 maggio 2022) Non si parla di carenza di medici, di un sistema sanitario che fa acqua da tutte le parti, né di disoccupazione o di caro energia. No, il Consiglio regionale della Lombardia viene convocato, oggi, martedì 24 maggio, per discutere di un unico progetto di legge. Quale? Rullo di tamburi, eccolo qui: “Disposizioni per la valorizzazione del piatto tipico ‘spiedo bresciano’ e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina”. Sì, si parla del “tradizionale piatto del pranzo domenicale” a base principalmente di uccellini (le peppole, in testa), che – leggiamo dalla Rete – “deve cuocere molto lentamente, almeno quattro-cinque ore”. E al Pirellone è tutto pronto per le grandi occasioni, tanto che a osservare i lavori ci sono ben 40 sindaci del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Non si parla di carenza di medici, di un sistema sanitario che fa acqua da tutte le parti, né di disoccupazione o di caro energia. No, ilviene, oggi, martedì 24 maggio, perdi un unico progetto di legge. Quale? Rullo di tamburi, eccolo qui: “Disposizioni per la valorizzazione del piatto tipico ‘’ e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina”. Sì, si parla del “tradizionale piatto del pranzo domenicale” a base principalmente di uccellini (le peppole, in testa), che – leggiamo dalla Rete – “deve cuocere molto lentamente, almeno quattro-cinque ore”. E al Pirellone è tutto pronto per le grandi occasioni, tanto che a osservare i lavori ci sono ben 40 sindaci del ...

