Lo steward Amin Jebali sugli insulti razzisti in Lazio-Verona | “gesto senza motivo | ho rischiato di essere colpito da un oggetto”

Episodio di razzismo durante Lazio-Verona, ultima partita del campionato di Serie A che si è conclusa sul risultato di 3-3. Uno steward di colore è stato insultato pesantemente allo stadio Olimpico, il giovane ha deciso di presentare denuncia. La Lazio ha preso le distanze attraverso un comunicato ufficiale. "Sui cori razzisti e gli slogan antisemiti come quelli riportati in queste ore su alcuni siti e quotidiani la Società Sportiva Lazio si è sempre espressa con chiarezza: non meritano commenti e vanno condannati senza mezzi termini. Per questo condividiamo pienamente anche le considerazioni del ministro Di Maio. La Lazio, infatti, ha già da anni attivato tutte le iniziative e le misure possibili per prevenire e reprimere questi fenomeni.

stanzaselvaggia : “Ho sporto denuncia, nessuno dalla Lazio mi ha contattato per esprimermi solidarietà”. Ho intervistato AMIN, lo ste… - marcofurfaro : Una buona notizia: Amin, il giovane steward vittima di insulti razzisti durante #LazioVerona, ha presentato una den… - fanpage : A parlare a - OnoMoreTime : RT @mrjones1981: Amin, lo steward insultato dagli ultras laziali all’Olimpico: “Ho denunciato, non ho paura dei razzisti” - Sport_Fair : Lo steward #AminJebali allo scoperto dopo gli insulti razzisti in occasione della partita di Serie A #LazioVerona -