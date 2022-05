LIVE Zeppieri-Hurkacz, Roland Garros 2022 in DIRETTA: nulla da perdere, l’azzurro ci prova contro il polacco (Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Roland Garros 2022 tra Giulio Zeppieri e Hubert Hurkacz. Si tratta di una sfida inedita, oggi infatti i due tennisti si sfideranno per la prima volta, come sarà la prima partita di Giulio Zeppieri nel tabellone principale di uno Slam. Il vincente affronterà uno tra l’italiano Cecchinato e lo spagnolo Andujar. Giulio Zeppieri, ventenne romano, è approdato al tabellone principale grazie a tre partite di qualificazione entusiasmanti, arrivate sull’onda lunga dell’ottimo match giocato al Foro Italico, nelle quali non ha concesso agli avversari nemmeno un set. Nel primo turno ha ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio e bentrovati alladel match valido per il primo turno deltra Giulioe Hubert. Si tratta di una sfida inedita, oggi infatti i due tennisti si sfideranno per la prima volta, come sarà la prima partita di Giulionel tabellone principale di uno Slam. Il vincente affronterà uno tra l’italiano Cecchinato e lo spagnolo Andujar. Giulio, ventenne romano, è approdato al tabellone principale grazie a tre partite di qualificazione entusiasmanti, arrivate sull’onda lunga dell’ottimo match giocato al Foro Italico, nelle quali non ha concesso agli avversari nemmeno un set. Nel primo turno ha ...

