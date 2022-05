LIVE – Zeppieri-Hurkacz 5-7 1-3, Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 24 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Giulio Zeppieri e Hubert Hurkacz, valevole per il primo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. Il tennista italiano, classe ’01, è reduce dal primo turno del main draw degli Internazionali BNL d’Italia, ottimo RISULTATO per un giovane in crescita come lui considerando che si tratti di un Masters 1000. A LIVEllo Slam, a maggior ragione, Zeppieri vorrà dimostrare il suo valore affrontando Hurkacz, un tennista affermato e particolarmente insidioso su qualsiasi superficie; nonostante ciò, il polacco non ama la terra battuta per caratteristiche e dunque vi è qualche spiraglio per il complesso passaggio del turno del tennista di Latina. ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Ile latestuale del confronto tra Giulioe Hubert, valevole per il primo turno del tabellone principale del. Il tennista italiano, classe ’01, è reduce dal primo turno del main draw degli Internazionali BNL d’Italia, ottimoper un giovane in crescita come lui considerando che si tratti di un Masters 1000. Allo Slam, a maggior ragione,vorrà dimostrare il suo valore affrontando, un tennista affermato e particolarmente insidioso su qualsiasi superficie; nonostante ciò, il polacco non ama la terra battuta per caratteristiche e dunque vi è qualche spiraglio per il complesso passaggio del turno del tennista di Latina. ...

Advertising

NandoArm8 : Ecco tutti gli accoppiamenti del tabellone maschile e femminile per il #RolandGarros. Doppia cifra di italiani al… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #RolandGarros Finalmente torniamo a vincere un match: #Zeppieri fa fuori il francese #Cuenin 6-3, 6-4! #live - infoitsport : LIVE - Zeppieri-Cuenin 6-3 2-2, turno decisivo qualificazioni Roland Garros 2022: risultato in diretta - sportface2016 : #RolandGarros, #Zeppieri ad un set dal sogno tabellone principale: segui il LIVE della sfida contro #Cuenin - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #RolandGarros Ottima mattinata nelle qualificazioni per i nostri colori, passano in quattro… -