LIVE Sinner-Fratangelo | Roland Garros 2022 in DIRETTA | ostacolo americano al debutto

(Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di primo turno delche vedrà opposto Jannikall’Bjorn. Chi vince sfiderà al secondo turno uno tra il tedesco Otte e lo spagnolo Carballes Baena. Un solo precedente tra i due, peraltro allo Challenger, con lo statunitense capace di imporsi in due set sul cemento di Aptos contro unalle soglie della maggiore età. Di tempo ne è passato, e Jannik arriva a questi French Open da testa di serie numero 11. L’altoatesino prima dello Slam su terra rossa ha disputato i tre Masters 1000 di avvicinamento, issandosi sino ai quarti di finale ...

Advertising

NandoArm8 : Ecco tutti gli accoppiamenti del tabellone maschile e femminile per il #RolandGarros. Doppia cifra di italiani al… - dallaAallaZip : Oggi pomeriggio ci sarà il sorteggio del #RolandGarros . in campo gli italiani #Sinner, #Sonego, #Musetti e… -

Sui social è festa grande: dai complimenti di Jannik, che agli Internazionali di Roma ... il ritrovo si è spostato a Casa Milan , nella sala relax della sede, con collegamentisul canale ...La diretta televisiva della partita sarà proposta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) ;... approfondimenti e highlights per quanto riguarda il match tra l'italianoe l'americano ...A Parigi, per quanto riguarda il Roland Garros 2022 di tennis, domani, martedì 24 maggio, si disputeranno gli ultimi incontri del primo turno dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile ...Roland Garros 2022 - Ultima tranche di primi turni sulla terra battuta di Parigi: test per Sinner contro il qualificato americano Fratangelo e per Sonego contro ...