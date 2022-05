LIVE – Roma-Feyenoord: Mourinho, Pellegrini e Mancini in conferenza alla vigilia della Finale (Di martedì 24 maggio 2022) L’attesa sta per finire: Roma-Feyenoord si sta avvicinando a grandi passi. La Finale della prima storica edizione della Conference League vedrà di fronte i giallorossi di Mourinho e gli olandesi di Arne Slot in quel di Tirana. Appuntamento per mercoledì sera alle ore 21 (diretta tv su Sky ed in chiaro su TV8) nella capitale albanese. La Roma torna a disputare una Finale europea dopo 31 anni: l’ultima volta fu nel 1991 quando i capitolini persero nel doppio confronto tutto italiano contro l’Inter. L’unico successo della storia risale al 1960-61 con la vecchia Coppa delle Fiere ai danni del Birmingham City, a cui poi ha fatto seguito la nefasta Finale della Coppa Campioni 1983-84 persa ai calci di ... Leggi su zon (Di martedì 24 maggio 2022) L’attesa sta per finire:si sta avvicinando a grandi passi. Laprima storica edizioneConference League vedrà di fronte i giallorossi die gli olandesi di Arne Slot in quel di Tirana. Appuntamento per mercoledì sera alle ore 21 (diretta tv su Sky ed in chiaro su TV8) nella capitale albanese. Latorna a disputare unaeuropea dopo 31 anni: l’ultima volta fu nel 1991 quando i capitolini persero nel doppio confronto tutto italiano contro l’Inter. L’unico successostoria risale al 1960-61 con la vecchia Coppa delle Fiere ai danni del Birmingham City, a cui poi ha fatto seguito la nefastaCoppa Campioni 1983-84 persa ai calci di ...

Advertising

angelomangiante : Stadio di Tirana. Davanti c'è Piazza Italia. L'architetto Casamonti che ha progettato l'impianto è italiano. Tanti… - SkySport : ?????? Tirana accoglie così Mourinho ? Roma-Feyenoord mercoledì alle 21:00 LIVE su Sky Sport Uno ? ?? @angelomangiante… - WittyTV : ESCLUSIVO: Siamo andati dietro le quinte del “Mondo Sangio Tour Live 2022” e abbiamo intervistato per voi Sangiovan… - tmsboldrini : RT @aleoricchio: ?? Live #Trigoria: i tifosi della #Roma caricano la squadra in partenza per #Tirana. @Teleradiostereo Forza #ASRoma! ????… - renatokalemi : RT @SkySport: ???? TIRANA Dentro l'Arena Kombëtare con @angelomangiante La vigilia LIVE ?? -