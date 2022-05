LIVE Giro d’Italia 2022, Salò-Aprica in DIRETTA: si muovono Ciccone e Valverde, la Ineos fatica (Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 12.28 Davanti anche Yates e Kelderman, davvero tanti uomini interessanti. 12.27 Ora è rientrato anche Guillaume Martin, decimo in classifica generale. 12.25 Da tenere d’occhio davanti Alejandro Valverde, è undicesimo in classifica generale, anche se con un ritardo di 9?. 12.24 160 chilometri al traguardo. 12.23 Questa frazione sembra essere già esplosa, promette grandissimo spettacolo. 12.22 Attenzione perché la Ineos Grenadiers ha solamente un paio di uomini a far da supporto a Carapaz. 12.21 Il gruppo però è tutt’altro che lontano. 12.20 Occhio anche ad Alejandro Valverde e Bouwman, la Maglia Azzurra. 12.18 Diversi corridori interessanti con Ciccone: ci ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE12.28 Davanti anche Yates e Kelderman, davvero tanti uomini interessanti. 12.27 Ora è rientrato anche Guillaume Martin, decimo in classifica generale. 12.25 Da tenere d’occhio davanti Alejandro, è undicesimo in classifica generale, anche se con un ritardo di 9?. 12.24 160 chilometri al traguardo. 12.23 Questa frazione sembra essere già esplosa, promette grandissimo spettacolo. 12.22 Attenzione perché laGrenadiers ha solamente un paio di uomini a far da supporto a Carapaz. 12.21 Il gruppo però è tutt’altro che lontano. 12.20 Occhio anche ad Alejandroe Bouwman, la Maglia Azzurra. 12.18 Diversi corridori interessanti con: ci ...

