LIVE Giro d’Italia 2022 | Salò-Aprica in DIRETTA | inizia il tappone!

(Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE11.28 Ci prova, come già visto nei giorni scorsi, subito Mathieu van der Poel! 11.25 SI PARTE DEFINITIVAMENTE! 11.23 Più di qualche minuto di ritardo per il via, la partenza era prevista circa 10? fa. 11.20 Arriva la notizia del ritiro di Jonathan Klever Caicedo (EF Education-EasyPost). 11.15 Un piccolo problema meccanico per un corridore della Trek-Segafredo, qualche minuto di ritardo per il via. 11.12 Corridori già schierati e concentrati, anche oggi potrebbe essere gran battaglia per cercare la fuga. 11.09 Partenza ufficiale alle 11.15. 11.06 Partono i corridori,il tratto di trasferimento. 11.04 In Maglia Rosa ovviamente Richard Carapaz: oggi giornata fondamentale per l’ecuadoriano e il suo Team ...