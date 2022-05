LIVE – Bronzetti-Ostapenko 1-6, 2-4 primo turno Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 24 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Bronzetti-Ostapenko, incontro valido per il primo turno del Roland Garros 2022. Per l’azzurra c’è subito uno scontro suggestivo contro la campionessa del 2017. Lucia è alla seconda partecipazione nel main draw di un torneo dello Slam dopo gli Australian Open dello scorso gennaio. Il periodo di forma è particolarmente buono per lei, come dimostra la semifinale raggiunta a Marrakech la scorsa settimana. La lettone invece, dopo aver fatto molto bene tra Dubai e Doha, è incappata in quattro eliminazioni al primo turno consecutive. I bookmakers danno Bronzetti piuttosto sfavorita ma il gioco solido della romagnola può certamente creare più di un grattacapo ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Ile latestuale di, incontro valido per ildel. Per l’azzurra c’è subito uno scontro suggestivo contro la campionessa del 2017. Lucia è alla seconda partecipazione nel main draw di un torneo dello Slam dopo gli Australian Open dello scorso gennaio. Il periodo di forma è particolarmente buono per lei, come dimostra la semifinale raggiunta a Marrakech la scorsa settimana. La lettone invece, dopo aver fatto molto bene tra Dubai e Doha, è incappata in quattro eliminazioni alconsecutive. I bookmakers dannopiuttosto sfavorita ma il gioco solido della romagnola può certamente creare più di un grattacapo ...

