L'Isola dei Famosi: Soleil Sorge è partita per l'Honduras (Di martedì 24 maggio 2022) Soleil Sorge è partita per l'Honduras. L'influencer sarà una naufraga delL'Isola dei Famosi seppur per un breve lasso di tempo. La permanenza della modella italo-americana dovrebbe avere una durata di 7 giorni (circa). Molto dipenderà dalle dinamiche del reality show. Nel corso della ventesima puntata salvo clamorosi colpi di scena, darà visita ai naufraghi anche Vera Gemma, una delle protagoniste della quindicesima edizione. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più a riguardo. Soleil alL'Isola dei Famosi Nei giorni passati si era vociferato di un possibile approdo alL'Isola dei Famosi di Soleil Sorge e Vera Gemma. I rumors in queste ore avrebbero trovato conferma.

