"L'Isola dei Famosi", Ilary Blasi sconfitta da Letizia Battaglia: Rai 1 vince gli ascolti tv del lunedì (Di martedì 24 maggio 2022) Ilary Blasi, con "L'Isola dei Famosi" non ha raggiunto il primo posto nella classifica degli ascolti tv di lunedì 23 maggio 2022. Gli italiani hanno preferito guardare la fiction "Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa". ascolti tv lunedì 23 maggio 2022, chi ha vinto Su Rai1 ieri sera è andata in onda la seconda e ultima puntata della fiction "Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa", che ha appassionato 3.285.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Rai2 "Made in Sud" ha interessato 817.000 spettatori pari al 5.4% di share. "Report", su Rai3, ha intrattenuto 1.462.000 spettatori per Report, pari ad uno share del 7.8%. Rete 4 ha schierato Quarta Repubblica che ...

