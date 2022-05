L'incredibile storia del poliziotto che ha ritrovato la foto della "biondina delle stragi" (Di martedì 24 maggio 2022) In un libro mai dato alle stampe, il poliziotto che nel 1993 trovò la foto di Rosa Belotti ad Alcamo racconta la sua vicenda dove, in chiaroscuro, s'intravede il profilo di Giovanni Aiello, meglio noto come "Faccia da mostro" Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 maggio 2022) In un libro mai dato alle stampe, ilche nel 1993 trovò ladi Rosa Belotti ad Alcamo racconta la sua vicenda dove, in chiaroscuro, s'intravede il profilo di Giovanni Aiello, meglio noto come "Faccia da mostro"

Advertising

martaottaviani : #Svezia e #Finlandia presentano la loro domanda di adesione alla #Nato tramite i loro ambasciatori. Questa foto è d… - LaStampa : L’incredibile storia di Max: il gatto rapito dai russi in Ucraina finisce in Bielorussia. Ma fugge e riabbraccia la… - RaiUno : 'Battiato ci ha regalato la storia più incredibile della musica italiana' A un anno dalla sua scomparsa, entriamo n… - Babbanculo : @Pezzadazienda No senti, ma se nessuno ti diceva niente raccontavi la storia incredibile di come hai salvato l'azie… - pgiusta : @AdrianoPanatta Applauso a tutti: documentario su grandi campioni, su uno sport stupendo e temendo insieme e un inc… -