Libero: Maldini si è vendicato di Berlusconi e Galliani, che lo ritenevano poco adatto a fare il dirigente (Di martedì 24 maggio 2022) Con la vittoria dello scudetto, Maldini si è vendicato di Galliani e Berlusconi, che lo ritenevano poco adatto a ricoprire una carica da dirigente. Lo scrive Daniele Dell’Orco su Libero. A 54 anni, con 7 scudetti vinti da calciatore più tanti altri titoli, Maldini è diventato il più grande milanista di ogni epoca, rientrando tra le poche bandiere che hanno vinto titoli anche dietro la scrivania. “Come se non fosse già abbastanza, bisogna ricordare che per parecchio tempo dal Milan, casa sua, aveva avuto una sorta di Daspo. Tutto per colpa di alcune prese di posizione un po’ troppo critiche nei confronti di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Giunti al tramonto della loro epopea, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 maggio 2022) Con la vittoria dello scudetto,si èdi, che loa ricoprire una carica da. Lo scrive Daniele Dell’Orco su. A 54 anni, con 7 scudetti vinti da calciatore più tanti altri titoli,è diventato il più grande milanista di ogni epoca, rientrando tra le poche bandiere che hanno vinto titoli anche dietro la scrivania. “Come se non fosse già abbastanza, bisogna ricordare che per parecchio tempo dal Milan, casa sua, aveva avuto una sorta di Daspo. Tutto per colpa di alcune prese di posizione un po’ troppo critiche nei confronti di Silvioe Adriano. Giunti al tramonto della loro epopea, ...

Advertising

napolista : Libero: #Maldini si è vendicato di Berlusconi e Galliani, che lo ritenevano poco adatto a fare il dirigente Alcune… - sanchez_strada : @MarSnaaaa Ognuno è libero di vederla come preferisce, per me le combo Maldini&Massara - Marotta&Ausilio in primis… - Libero_official : Acquisto #Milan, gli americani di #RedBird sorpassano #Investcorp. Il futuro di #Maldini e #Massara… -