Lewandowski: il Real Madrid si intromette tra il polacco e il Barcellona (Di martedì 24 maggio 2022) Sfumato Mbappe, il Real Madrid potrebbe inserirsi su Lewandowski, obbiettivo del Barcellona? I blancos non confermano, ne smentiscono Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: l’entourage di Robert Lewandowski, da mesi obbiettivo numero uno del Barcellona, ha offerto il calciatore al Real Madrid. Lo riporta José Delgado, in SER Deportivos. Il Real Madrid non conferma, ma nemmeno smentisce la notizia e dopo il rinnovo di Mbappe al PSG, proverà lo sgarbo agli storici rivali? L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) Sfumato Mbappe, ilpotrebbe inserirsi su, obbiettivo del? I blancos non confermano, ne smentiscono Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: l’entourage di Robert, da mesi obbiettivo numero uno del, ha offerto il calciatore al. Lo riporta José Delgado, in SER Deportivos. Ilnon conferma, ma nemmeno smentisce la notizia e dopo il rinnovo di Mbappe al PSG, proverà lo sgarbo agli storici rivali? L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Lewandowski: il Real Madrid si intromette tra il polacco e il Barcellona - AlessandroVig0 : Sondaggio AS per i tifosi del Real: Chi vorreste dopo che è sfumato l'arrivo di #Mbappe: #Lewandowski 34,4% #Nkunku… - sportli26181512 : Barça o Real? Spunta il retroscena su Lewandowski: Oggi Robert Lewandowski ha solo il Barcellona nella testa e sper… - persemprecalcio : ?? Nelle ore che seguono la prima offerta ufficiale del #Barcellona al #BayernMonaco, ci pensa l’ex procuratore di… - napolista : L’ex agente di Lewandowski: «Hai voluto il Real Madrid per tutta la vita e ora finisci al Barça? Ok…» Haaland e Mb… -