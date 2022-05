L' Europa è vicina all' accordo | embargo sul petrolio dalla Russia

Leggi su iltempo

(Di martedì 24 maggio 2022) La questione è stata portata avanti per settimane, con l'Unione europea che ha dimostrato di essere profondamente spaccata al suo interno e di non riuscire a tenere una linea comune sulle sanzioni da comminare alladi Vladimir Putin a seguito dell'invasione in Ucraina. “La Ue probabilmente concorderà unsulle importazioni dirusso entro pochi giorni” l'annuncio a sorpresa del ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck. “Penso - ha aggiunto Habeck - che raggiungeremo la svolta, è a portata di mano. Ma unpetrolifero non dovrebbe essere l'unico obiettivo, non significa automaticamente che Putin è indebolito. Naturalmente è una misura insolita, ma anche questi sono tempi insoliti. Tuttavia, questa idea funziona solo se partecipa un gran numero di Paesi”.