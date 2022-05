Letta rilancia la sfida bipolare con Meloni e dice agli italiani che se votano la destra sarà peggio per loro (Di martedì 24 maggio 2022) Tra un messaggio in inglese per la conferenza dei conservatori in corso in Ungheria (ci torno tra poco) e l’immancabile video contro Laura Boldrini, il profilo twitter di Giorgia Meloni rilanciava ieri la seguente dichiarazione di Enrico Letta: «Le prossime elezioni saranno un confronto tra noi da una parte e le destre di Salvini e Meloni dall’altra parte, ma gli italiani devono sapere che se vinceranno loro governeranno per cinque anni, non ci vengano a chiedere poi di rimediare». Di qui la facile replica della leader di Fratelli d’Italia: «Chiedere di rimediare a voi? Sono anni che governate grazie ai giochi di palazzo, nonostante il volere degli italiani di mandarvi a casa». Replica facile proprio perché favorita dalla surreale dichiarazione di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 24 maggio 2022) Tra un messaggio in inglese per la conferenza dei conservatori in corso in Ungheria (ci torno tra poco) e l’immancabile video contro Laura Boldrini, il profilo twitter di Giorgiava ieri la seguente dichiarazione di Enrico: «Le prossime elezioni saranno un confronto tra noi da una parte e le destre di Salvini edall’altra parte, ma glidevono sapere che se vincerannogoverneranno per cinque anni, non ci vengano a chiedere poi di rimediare». Di qui la facile replica della leader di Fratelli d’Italia: «Chiedere di rimediare a voi? Sono anni che governate grazie ai giochi di palazzo, nonostante il volere deglidi mandarvi a casa». Replica facile proprio perché favorita dalla surreale dichiarazione di ...

