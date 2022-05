L' embargo sul petrolio russo è morto e sepolto | i leader Ue evitano di discuterne

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 24 maggio 2022) l primo a chiederlo è Orbán: “Rischiamo di dividerci”. Fonti Ue: tema non all’ordine del giorno del vertice di lunedì. Von der Leyen si arrende e dice: “Meglio non creare false aspettative”. Ma anche l’idea di usare gli asset russi per la ricostruzione in Ucraina è vaga