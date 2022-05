Le notizie del 90esimo giorno di guerra in Ucraina

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 24 maggio 2022)90 dall'inizio dell'invasione russa dell'. La giornata, in breve: Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha affermato che Mosca si concentrerà sullo sviluppo delle relazioni con la Cina, ma che non escluderebbe a priori di prendere in considerazione di ristabilire i legami con l'Europa: "Se (l'Occidente) vuole riprendere delle relazioni con noi, valuteremo seriamente se ne avremo bisogno o meno"; Venti paesi (tra i quali Italia, Danimarca, Grecia, Norvegia e Polonia) hanno annunciato nuovi pacchetti di assistenza alla sicurezzae hanno concordato di inviare armi più avanzate a Kyiv. La Danimarca ha annunciato di fornire un lanciatore di arpioni e missili antinave per "aiutare l'a difendere la sua costa"; Lainpotrebbe ...