Lazio Milinkovic Savic, contatto società-agente: Lotito chiede 100 milioni (Di martedì 24 maggio 2022) Diverse squadre hanno chiesto informazioni per Milinkovic Savic: l'agente ha contattato la Lazio, Lotito fissa il prezzo L'agente di Milinkovic Savic, Kezman, ha contattato la Lazio per mettere sul tavolo un paio di squadre interessate al serbo. Manchester United e Psg avrebbero espresso il loro gradimento per il giocatore e la risposta di Lotito a Kezamn sarebbe stata chiara. La valutazione è di 100 milioni e da li difficilmente il patron biancoceleste scenderà. Lo riporta Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

