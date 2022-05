L'azienda calabrese di elettronica salvata dai dipendenti che vuole sfidare la Cina (Di martedì 24 maggio 2022) AGI - Sono centinaia in Italia, ma in Calabria la Nextelettronica, azienda specializzata nella produzione di schede e apparati elettronici con sede a Piano Lago (Cosenza), è il primo caso di working buy out, ovvero di società rilevata dai dipendenti. A costruirla sotto forma di cooperativa sono stati 16 soci, ex dipendenti della Freelink, azienda dipendente da un gruppo con sede in Lombardia fallita per divergenze fra i soci della vecchia società. I lavoratori hanno impegnato il loro Tfr e la Naspi (la vecchia indennità di disoccupazione) per racimolare i primi 320.000 euro necessari per costituire il capitale sociale. Al loro fianco il fondo Coop Fond della Legacoop e il Cfi, fondo di investimenti che fa capo al Mise. Il primo ha messo a disposizione 120.000 euro, il secondo, dopo un esame ... Leggi su agi (Di martedì 24 maggio 2022) AGI - Sono centinaia in Italia, ma in Calabria la Nextspecializzata nella produzione di schede e apparati elettronici con sede a Piano Lago (Cosenza), è il primo caso di working buy out, ovvero di società rilevata dai. A costruirla sotto forma di cooperativa sono stati 16 soci, exdella Freelink,dipendente da un gruppo con sede in Lombardia fallita per divergenze fra i soci della vecchia società. I lavoratori hanno impegnato il loro Tfr e la Naspi (la vecchia indennità di disoccupazione) per racimolare i primi 320.000 euro necessari per costituire il capitale sociale. Al loro fianco il fondo Coop Fond della Legacoop e il Cfi, fondo di investimenti che fa capo al Mise. Il primo ha messo a disposizione 120.000 euro, il secondo, dopo un esame ...

