L'Almanacco del Giorno Dopo arriva su Rai 2 «con qualche 'drusillata'» – Promo (Di martedì 24 maggio 2022) Drusilla Foer Via le serie tv, dentro L'Almanacco, che torna su Rai 2 a distanza di ben 28 anni dall'ultima edizione. In onda dal 1976 al 1994 su Rai 1, lo storico programma guadagna il preserale estivo della seconda rete Rai – da lunedì 6 giugno alle 19.50 – con la conduzione di Drusilla Foer. Si chiamerà Drusilla e L'Almanacco del Giorno Dopo. "L'ho fatta con devozione a questo bellissimo programma che qualche decennio fa entrava nelle case in modo garbato e gentile dicendo cose anche un po' 'rurali': a che ora sorge e tramonta il sole, a che ora si leva la luna, qual è il santo del Giorno… Cose carine da sapere, che preparavano all'arrivo del Giorno Dopo" ha dichiarato la Foer a Sorrisi a proposito della scelta di accettare una trasmissione, ...

