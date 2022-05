"La Var ha ridotto gli errori in Serie A dell'86%" (Di martedì 24 maggio 2022) AGI - "Abbiamo ridotto almeno l'86 per cento degli errori che ci sarebbero stati senza la tecnologia": lo dice il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, nel corso della conferenza stampa di fine stagione a Coverciano. "Arrivare al cento per cento sarebbe bello, ovvio, ma non credo ci si possa riuscire", ha aggiunto. In totale, sulle 370 gare di Serie A analizzate - manca l'ultima giornata - i check (cioè i controlli ufficiali) sono stati 2066, che hanno portato a 128 interventi del VAR: soltanto in quattro occasioni la decisione dell'arbitro di campo non è stata modificata dopo l'on field review. Secondo i dati dell'Aia, ci sarebbero stati 128 errori senza Var, mentre con il Var sono scesi a 18. I tornei di Serie ... Leggi su agi (Di martedì 24 maggio 2022) AGI - "Abbiamoalmeno l'86 per cento degliche ci sarebbero stati senza la tecnologia": lo dice il designatore degli arbitri diA e B, Gianluca Rocchi, nel corsoa conferenza stampa di fine stagione a Coverciano. "Arrivare al cento per cento sarebbe bello, ovvio, ma non credo ci si possa riuscire", ha aggiunto. In totale, sulle 370 gare diA analizzate - manca l'ultima giornata - i check (cioè i controlli ufficiali) sono stati 2066, che hanno portato a 128 interventi del VAR: soltanto in quattro occasioni la decisione'arbitro di campo non è stata modificata dopo l'on field review. Secondo i dati'Aia, ci sarebbero stati 128senza Var, mentre con il Var sono scesi a 18. I tornei di...

