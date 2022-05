La tecnologia cambierà la guerra La lezione di Milley a West Point

Leggi su formiche

(Di martedì 24 maggio 2022) La minaccia di unatra grandi potenze è tornata, e ladrasticamente il volto dei campi di battaglia, una prospettiva a cui l’America deve essere pronta. È questo il messaggio, e il monito, lanciato dal capo degli Stati maggiori congiunti degli Stati Uniti, il generale Mark, ai diplomati dell’Accademia militare di. “Il mondo in cui state per essere chiamati a operare ha il potenziale per un conflitto internazionale tra grandi potenze; un potenziale che sta aumentando”, ha dettoai neo-sottotenenti, aggiungendo che “il vantaggio militare di cui gli Stati Uniti hanno goduto negli ultimi settant’anni si sta rapidamente riducendo e gli Stati Uniti sono già sfidati in ogni dominio della, spaziale, ...