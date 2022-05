La storia di Teresa Cherubini che dopo aver sconfitto il cancro si è laureata

Leggi su diredonna

(Di martedì 24 maggio 2022) A gennaio 2021 avevail. Poco più di un anno, figlia di Lorenzo Jovanotti e di Francesca Valiani, ha raggiunto un traguardo molto importante. Si è infattipresso la School of Visual Art di New York, una delle migliori scuole di disegno. A dare la notizia è stata lei stessa: per l’occasione, ha condiviso una fotografia sul suo profilo Instagram che la ritrae in versione cartoon con la corona d’alloro e il tocco in testa. Vi raccomandiamo... Jovanotti parla di, sua figlia: "Ha dimostrato una forza incredibile"(24 anni) ha grandi sogni da realizzare. Il suo obiettivo nella vita è quello di diventare disegnatrice di fumetti e la ...