La Sicilia a segno nel Karting Tricolore

(Di martedì 24 maggio 2022) Roccalumera – È cominciata nel migliore dei modi la stagioneper i kartistini. In tanti hanno partecipato alla prova d’esordio del Campionato Italiano e ottenuto piazzamenti lusinghieri nella tre giorni di Franciacorta, fino a raggiungere l’accesso alle finali.Fra le varie categorie brilla il successo nella Kzn Under dell’agrigentino di Canicattì Domenico Tiranno, autore di una prestazione maiuscola in gara 1. Un vero e proprio dominio che lo ha visto partire dalla prima casella della griglia e giungere al traguardo davanti a tutti stabilendo, la migliore prestazione sul giro. In gara 2 sembrava che Tiranno potesse ripetersi nonostante la partenza a griglia capovolta dall’ottava posizione. Balzato subito in terza piazza, il pilota della Dfm Kart in pochi giri è passato a condurre, segnando ancora il miglior crono sul giro, ma a circa ...