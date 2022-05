La serie del presidente dell'Ucraina, Servitore del popolo, ora è su Netflix (Di martedì 24 maggio 2022) Servitore del popolo è il titolo di una serie prodotta per la tv Ucraina caratterizzata da una premessa un po’ folle: Vasily Petrovych è un insegnante di storia alla soglia dei 30 anni che, a causa di una videoregistrazione in cui inveisce contro il governo corrotto del proprio paese, viene inaspettatamente eletto presidente dell'Ucraina. L’invettiva, divenuta virale sui social media, lo porta a diventare il nuovo responsabile della nazione e a iniziare a un'avventura che lo costringerà ad avere un ruolo attivo in politica nell’affrontare la corruzione e altri grandi problemi interni. Più che mai, in questo caso, possiamo affermare che la realtà è riuscita a superare la finzione. LEGGI ANCHE: Volodymyr Zelensky ai Grammy 2022 con un video messaggio ... Leggi su gqitalia (Di martedì 24 maggio 2022)delè il titolo di unaprodotta per la tvcaratterizzata da una premessa un po’ folle: Vasily Petrovych è un insegnante di storia alla soglia dei 30 anni che, a causa di una videoregistrazione in cui inveisce contro il governo corrotto del proprio paese, viene inaspettatamente eletto. L’invettiva, divenuta virale sui social media, lo porta a diventare il nuovo responsabilea nazione e a iniziare a un'avventura che lo costringerà ad avere un ruolo attivo in politica nell’affrontare la corruzione e altri grandi problemi interni. Più che mai, in questo caso, possiamo affermare che la realtà è riuscita a superare la finzione. LEGGI ANCHE: Volodymyr Zelensky ai Grammy 2022 con un video messaggio ...

