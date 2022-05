La Serie A va all' assalto degli Stati Uniti

Leggi su agi

(Di martedì 24 maggio 2022) AGI - "Chi ci ha preceduto si è concentrato sull'Italia, per cui qui arriviamo con vent'anni di ritardo". Luigi De Siervo, amministratore delegato dellaA, a New York, ha presentato le iniziative di "Calcio is Back" per lanciare il calcio italiano negli. Il "brand"A verrà lanciato nel pomeriggio a Wall Street, presenti i due "ambasciatori" Alessandro Del Piero e Christian Vieri. Piattaforme con molte lingue per promuovere il calcio a livello internazionale, iniziative, partnership con nuovi sponsor, qualità delle immagini, centri sportivi aperti alla Cbs. "Stiamo lavorando - ha aggiunto - per accorciare i tempi". Tra gli obiettivi, spiega De Siervo, "intercettare tutti coloro che guardano il calcio per curiosità". L'ad ha ricordato la differenza con il fatturato della Premier, spiegando che ...