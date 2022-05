La Sapienza, docente “ottiene laurea senza aver conseguito tutti gli esami”. I pm: “Ha approfittato di un caso di omonimia” (Di martedì 24 maggio 2022) Un caso di omonimia ha permesso a Sergio Barile, docente dell’università La Sapienza, di ottenere una laurea in Fisica. Un traguardo – a quanto pare – immeritato, dato che il professore della facoltà di Economia non aveva sostenuto tutti gli esami necessari per conseguire il titolo. Una vicenda complessa quella in cui è coinvolto il docente, che ieri è stato rinviato a giudizio per induzione in falsità ideologica. I fatti – Secondo la Procura, nel 2003 Barile si iscrive alla facoltà di Fisica. Con lui c’è anche un altro Sergio Barile, che decide di intraprendere quel percorso universitario. Il primo, quello rinviato a giudizio, sostiene una decina di esami, per poi fermarsi. Il collega, al contrario, prosegue negli studi. Dopo un po’ ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Undiha permesso a Sergio Barile,dell’università La, di ottenere unain Fisica. Un traguardo – a quanto pare – immeritato, dato che il professore della facoltà di Economia non aveva sostenutoglinecessari per conseguire il titolo. Una vicenda complessa quella in cui è coinvolto il, che ieri è stato rinviato a giudizio per induzione in falsità ideologica. I fatti – Secondo la Procura, nel 2003 Barile si iscrive alla facoltà di Fisica. Con lui c’è anche un altro Sergio Barile, che decide di intraprendere quel percorso universitario. Il primo, quello rinviato a giudizio, sostiene una decina di, per poi fermarsi. Il collega, al contrario, prosegue negli studi. Dopo un po’ ...

