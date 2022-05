La Salernitana sogna il colpo Cavani | in quota derby campano con il Napoli

(Di martedì 24 maggio 2022) Messa in archivio una clamorosa salvezza in extremis, laè già al lavoro per la prossima stagione. Il presidente Iervolino...

Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: #Cavani dice addio al #Manchester United. La #Fiorentina ci prova e la #Salernitana sogna - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: #Cavani dice addio al #Manchester United. La #Fiorentina ci prova e la #Salernitana sogna - cmdotcom : #Cavani dice addio al #Manchester United. La #Fiorentina ci prova e la #Salernitana sogna - infoitsport : Salernitana, Iervolino vuole il grande colpo e sogna Cavani - 100x100Napoli : La Salernitana sogna in grande -

IL 'SOGNO' DELLA- I miracolo ogni tanto accadono, e solo così si può definire la salvezza raggiunta dallaai danni del Cagliari. E allora è giusto che la città di Salerno ...Fresca di un'incredibile cavalcata salvezza , laguarda già avanti eil grande colpo di mercato: Edinson Cavani . Ad annunciarlo lo stesso patron granata Danilo Iervolino. L'attaccante uruguaiano è in scadenza con lo United a ..."Sono felice di parlare stasera, 24 ore dopo questa impresa. Mi sono nascosto in me stesso, ero veramente affaticato e stavo per implodere. Oggi ho dormito a lungo, tutto il giorno, e mi ...Una notizia già nota da tempo ma che ieri è diventata ufficiale; Edinson Cavani non rinnoverà il contratto con il Manchester United come lo stesso club ha comunicato salutando El Matador: "Ci mancherà ...