La Russia valuta il piano di pace italiano: presto una risposta (Di martedì 24 maggio 2022) Il piano di pace italiano in quattro tappe, anticipato da Repubblica, ottiene l'apertura di Mosca. Ma non convince Kiev e Bruxelles. «Lo abbiamo ricevuto da poco, lo stiamo valutando, formuleremo una risposta quando avremo finito di analizzarlo», dice da Mosca il viceministro degli Esteri russo Andrej Rudenko. Ma dall'Ucraina frenano: «Accogliamo con favore qualsiasi iniziativa che possa portare la pace, ma l'integrità territoriale e la sovranità non possono essere negoziate», commenta la viceministra degli Esteri di Kiev Emine Dhzaparova. E aggiunge: «Il mio popolo non è pronto a fare passi indietro quando si tratta di Crimea e Donbass». Certo, gli eventuali passi indietro si fanno alla fine di una trattativa, non all'inizio – spiega Repubblica. E il governo ucraino non avrebbe ancora ...

