La Russia valuta il piano di pace dell’Italia ma per Zelensky “non c’è alternativa al combattimento” (Di martedì 24 maggio 2022) Kiev – La Russia “sta valutando” il piano di pace proposto dall’Italia per trovare un accordo sull’Ucraina e mettere fine alla guerra. Ad affermarlo il vice ministro degli Esteri russo Andrei Rudenko aggiungendo. “Lo abbiamo ricevuto di recente e lo stiamo valutando”. Anche Kiev sta studiando il piano, aveva già fatto sapere il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleh Nikolenko. Intanto dal canto suo il presidente Volodymyr Zelensky, in videoconferenza alla Casa ucraina di Davos, ha fatto sapere che “l’incontro per porre fine alla guerra sarà solo direttamente con Putin, perché tutte le decisioni in Russia sono prese solo da lui”. “Dopo quello che hanno fatto, capisci, non ho grandi desideri per questi incontri, e grandi desideri di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 24 maggio 2022) Kiev – La“stando” ildiproposto dall’Italia per trovare un accordo sull’Ucraina e mettere fine alla guerra. Ad affermarlo il vice ministro degli Esteri russo Andrei Rudenko aggiungendo. “Lo abbiamo ricevuto di recente e lo stiamondo”. Anche Kiev sta studiando il, aveva già fatto sapere il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleh Nikolenko. Intanto dal canto suo il presidente Volodymyr, in videoconferenza alla Casa ucraina di Davos, ha fatto sapere che “l’incontro per porre fine alla guerra sarà solo direttamente con Putin, perché tutte le decisioni insono prese solo da lui”. “Dopo quello che hanno fatto, capisci, non ho grandi desideri per questi incontri, e grandi desideri di ...

