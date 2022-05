La Russia sta rubando il grano all'Ucraina? (Di martedì 24 maggio 2022) Sembra, dalle foto, ed è molto credibile, che i russi rubino il grano dai porti dell'Ucraina. Qualche possibile soluzione alla crisi alimentare. Le tre "cose" principali Fatto #1 La febbre stabile in Corea del Nord e come la non gestione della pandemia può distruggere perfino quel minimo di tenuta sociale del paese guidato da Kim Jong-Un. Una piccola lezione a rovescio, da una dittatura vera, per quelli che blateravano qui di dittatura sanitaria. Fatto #2 Il Mezzogiorno senza sviluppo. Da un po’ di anni non si è solo fermata la tendenza all’avvicinamento ai ritmi delle regioni più economicamente dinamiche ma è cominciato il distanziamento. Ultima chance è il Pnrr. Ma servono competenze. Qui si parla della formazione dei dipendenti pubblici (e l’incessante lavoro di Renato Brunetta per dare sostanza alla sua riforma della Pubblica ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 24 maggio 2022) Sembra, dalle foto, ed è molto credibile, che i russi rubino ildai porti dell'. Qualche possibile soluzione alla crisi alimentare. Le tre "cose" principali Fatto #1 La febbre stabile in Corea del Nord e come la non gestione della pandemia può distruggere perfino quel minimo di tenuta sociale del paese guidato da Kim Jong-Un. Una piccola lezione a rovescio, da una dittatura vera, per quelli che blateravano qui di dittatura sanitaria. Fatto #2 Il Mezzogiorno senza sviluppo. Da un po’ di anni non si è solo fermata la tendenza all’avvicinamento ai ritmi delle regioni più economicamente dinamiche ma è cominciato il distanziamento. Ultima chance è il Pnrr. Ma servono competenze. Qui si parla della formazione dei dipendenti pubblici (e l’incessante lavoro di Renato Brunetta per dare sostanza alla sua riforma della Pubblica ...

