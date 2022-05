La Russia dice no all'incontro Zelensky-Putin. Lavrov: "Chi ci vuole sconfiggere non conosce la storia" (Di martedì 24 maggio 2022) Il ministro degli Esteri russo: "Occidente dittatoriale e russofobo, guarderemo alla Cina". Zelensky: "In arrivo settimane difficili". La moglie del presidente ucraino lancia un programma di supporto psicologico alla popolazione Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 maggio 2022) Il ministro degli Esteri russo: "Occidente dittatoriale e russofobo, guarderemo alla Cina".: "In arrivo settimane difficili". La moglie del presidente ucraino lancia un programma di supporto psicologico alla popolazione

Advertising

martaottaviani : La #russia che nonostante tutto dice no a #putin e che non ha paura. Se la lèggano gli amanti del dubbio e della co… - GrimoldiPaolo : Biden si ri-dice pronto a intervento militare in caso di guerra Cina-Taiwan. Il suo staff per l'ennesima volta lo s… - borghi_claudio : Draghi dice che le sanzioni alla Russia sono efficaci e avranno il massimo impatto in estate e sono uno strumento p… - dvbntd61 : Quando impareremo a non prendere lezioni da queste persone? Ieri ci diceva di fare accoglienza ma a casa sua non en… - Simmy882 : Van der Leyen ci ripensa: dice che un embargo totale al petrolio russo danneggerebbe la UE ma grazie all' aumento d… -