La rivelazione di Caster Semenya | “Pronta a mostrare la vagina ai giudici di gara”

(Di martedì 24 maggio 2022) “Pensavano che avessi il cazzo“. Una giovanissimarispose così aidi, dicendo di esserelaper didi essere una donna. Aveva 18 anni. La due volte campionessa olimpica degli 800 metri ha raccontato tutto in un’intervista esplosiva con HBO Real Sports. Accusa World Athletics di averla costretta a prendere farmaci che l’hanno “torturata” e l’hanno fatta stare così così male che temeva che avrebbe avuto un infarto. Abbassare artificialmente i suoi livelli di testosterone naturale per competere nelle gare femminili è stato – dice – “come pugnalarsi con un coltello ogni giorno”. “Pensavano che avessi il cazzo“, ha detto l’atleta sudafricana. “E io gli ho risposto ‘sono una femmina. Se vuoi ...

