La Regina Elisabetta al Chelsea Flower Show come non l’avete mai vista

(Di martedì 24 maggio 2022) Nessuno se l’aspettava. E invece,è accaduto qualche giorno fa per l’inaugurazione della Elizabeth Line, il nuovo passante metropolitano londinese, laha sorpreso tutti presentandosi, tutta sorridente, all’inaugurazione del Chelsa. Un’uscita decisa all’ultimo e non preannunciata, in contrasto con i recenti forfait della sovrana (l’inaugurazione dell’anno parlamentare e il saluto delle Guardie Reali al Trooping the Colour, per citarne un paio). Segno, forse, che a palazzo, ormai la linea è chiara: The Queen partecipa solo agli eventi ai quali ha davvero piacere di andare. Lae la passione per ilE il...

Advertising

MicheleVesch : @MadameA02 È vero, chissà che mondo de mmerda lasceremo alla regina Elisabetta…?? - erica_fromParis : RT @DBking85: Londra e la nuova linea viola della metro dedicata alla regina Elisabetta. Molti artisti hanno lavorato a dettagli che la ren… - TizianaBtz : RT @DBking85: Londra e la nuova linea viola della metro dedicata alla regina Elisabetta. Molti artisti hanno lavorato a dettagli che la ren… - Sara_Colnaghi : RT @askanews_ita: La regina Elisabetta è molto attiva - ilgiornale : Un evento inedito per la numismatica inglese, che celebra il compleanno del principe #William su una moneta commemo… -

di Paola De Carolis Dal 2 giugno, e per 4 giorni, la Gran Bretagna festeggerà il Giubileo di platino per i 70 anni di regno della. Non è chiaro a quanti appuntamenti la sovrana riuscirà a presenziare, ma i negozi si riempiono del merchandising ufficiale LONDRA - È quattro anni in ritardo ed è costata tre ...A Londra per il Giubileo dellaGiugno è il mese migliore per andare in Gran Bretagna perché è il mese in cui ricorre il Giubileo di Platino dellaII . E Londra è al centro ...La regina Elisabetta è tornata a mostrarsi in pubblico, indossando un vestito a fiori con cappottino rosa brillante ...Dal 2 giugno, e per 4 giorni, la Gran Bretagna festeggerà il Giubileo di platino per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta. Non è chiaro a quanti appuntamenti la sovrana riuscirà a presenziare, m ...