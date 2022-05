(Di martedì 24 maggio 2022)non riuscirà ad appropriarsidata del 28 maggio, anniversarioneofascista dia Brescia, per manifestare contro il governo Draghi: ladiha notificato al portavoce di Cpi Luca Marsella il divieto a tenere il, inizialmente previsto da Santa Maria Maggiore. A chiedere che i “fascisti del terzo millennio” non potessero scendere inquesto sabato erano stati l’Anpi e una serie di sigle e di esponentisinistra, sia per motivi di opportunità che di sicurezza. “Il divieto – fanno sapere dalla– scaturisce anche da una ...

gualtierieurope : Soddisfatto per la decisione della Questura di vietare la manifestazione di #Casapound nella Capitale sabato 28 mag… - neXtquotidiano : La Questura di Roma vieta il corteo di #Casapound nell’anniversario della strage nera di Piazza della Loggia - FulvioFrati : RT @RobertoRenga: La questura ha vietato la manifestazione che Casapound intendeva fare il 28 a Roma, piazza di Santa Maria Maggiore. - ButiCatia : RT @gualtierieurope: Soddisfatto per la decisione della Questura di vietare la manifestazione di #Casapound nella Capitale sabato 28 maggio… - agnello_sabrina : RT @Elena81353537: Il #28maggio la questura ha negato la manifestazione organizzata da #CasaPound a Roma...finalmente il FASCISMO ritorna a… -

Leggi anche >, palazzina evacuata per un incendio: anziano trovato morto nel suo letto 'Il divieto - sottolinea ladi- scaturisce anche da una valutazione fatta in seguito alla ...La manifestazione si sarebbe dovuta svolgere il 28 maggio in piazza di Santa Maria Maggiore. Un luogo ritenuto non idoneo dalle autorità per motivi di ordine e sicurezza ...Vasta operazione di Polizia Giudiziaria in corso a Formia condotta da Polizia di Stato e Guardia di Finanza, su disposizione del GIP e della DDA di Roma. 12 le Ordinanze restrittive in carcere e 2 agl ...Casapound non manifesterà a Roma sabato prossimo 28 maggio. Dalla Questura arriva lo stop ufficiale con un’ordinanza che punta innanzitutto a scongiurare "ripercussioni all’ordine pubblico". Tra i pri ...