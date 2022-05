La Procura di Caltanissetta spiega i motivi della perquisizione nella redazione di Report (Di martedì 24 maggio 2022) Un intervento per «verificare la genuinità delle fonti». Poche ore dopo l’inizio delle perquisizioni nella redazione di Report e nell’abitazione dell’inviato Paolo Mondani, la Procura di Caltanissetta (che ha dato il mandato al Direzione Investigativa Antimafia) ha rotto il silenzio dopo quanto accaduto questa mattina, all’indomani della messa in onda – su RaiTre – dell’inchiesta realizzata dalla trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci sui presunti legali tra l’estremista di destra Stefano Delle Chiaie e Cosa Nostra per l’attentato del 23 maggio del 1992 che provocò la morte di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e di tre membri della scorta sull’Autostrada A29, all’altezza di Capaci. LEGGI ANCHE > Le perquisizioni della DIA ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 24 maggio 2022) Un intervento per «verificare la genuinità delle fonti». Poche ore dopo l’inizio delle perquisizionidie nell’abitazione dell’inviato Paolo Mondani, ladi(che ha dato il mandato al Direzione Investigativa Antimafia) ha rotto il silenzio dopo quanto accaduto questa mattina, all’indomanimessa in onda – su RaiTre – dell’inchiesta realizzata dalla trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci sui presunti legali tra l’estremista di destra Stefano Delle Chiaie e Cosa Nostra per l’attentato del 23 maggio del 1992 che provocò la morte di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e di tre membriscorta sull’Autostrada A29, all’altezza di Capaci. LEGGI ANCHE > Le perquisizioniDIA ...

