La prima guida alle differenze di genere in pediatria (Di martedì 24 maggio 2022) La Società italiana di pediatria ha pubblicato la prima guida che mostra le differenze di genere tra i bambini già in età pediatrica. Il documento mostra quanto siano diversi maschi e femmine sin dalla nascita, e come in base al sesso ogni bambino risponde in maniera diversa a una malattia e alle varie terapie. Ad esempio, se da un lato i neonati maschi hanno un rischio più elevato di sviluppare forme gravi di bronchiolite, dall’altro le femmine hanno maggiore possibilità di sviluppare la scoliosi e disturbi alimentari, mentre i disturbi dello spettro autistico sono 4 volte più frequenti nei maschi. Come spiega la Presidente SIP Annamaria Staiano: Nel 2019 la SIP ha creato un gruppo di studio sulla medicina di genere in pediatria con l’obiettivo di ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 24 maggio 2022) La Società italiana diha pubblicato lache mostra leditra i bambini già in età pediatrica. Il documento mostra quanto siano diversi maschi e femmine sin dalla nascita, e come in base al sesso ogni bambino risponde in maniera diversa a una malattia evarie terapie. Ad esempio, se da un lato i neonati maschi hanno un rischio più elevato di sviluppare forme gravi di bronchiolite, dall’altro le femmine hanno maggiore possibilità di sviluppare la scoliosi e disturbi alimentari, mentre i disturbi dello spettro autistico sono 4 volte più frequenti nei maschi. Come spiega la Presidente SIP Annamaria Staiano: Nel 2019 la SIP ha creato un gruppo di studio sulla medicina diincon l’obiettivo di ...

