"La prima domanda che mi fanno i clienti". Giulia Bongiorno, l'aneddoto che spiega tutto: giustizia da buttare (Di martedì 24 maggio 2022) «Diciassette anni fa ho sostenuto i referendum sulla procreazione medicalmente assistita. Un tema importante, ma numericamente riguardava una minoranza della popolazione. Eppure, il mio telefono non smetteva di squillare, ho ricevuto tantissime richieste di interviste e di interventi televisivi sull'argomento. Oggi, invece...". Anche allora era un referendum balneare, 12 giugno... «Dodici e tredici giugno, per la precisione. Erano stati concessi due giorni per votare, il che rende più facile il raggiungimento dell'adesione minima per considerare valida la votazione, il 50% degli aventi diritto più uno. Questa volta, invece, si voterà soltanto il 12. Perché?» Quei referendum fallirono, però l'80% dei votanti si espresse a favore della fecondazione assistita, infatti poi venne fatta la legge che l'ha resa legale in Italia. Potrebbe andare allo stesso modo? «No. Non ci si illuda che, se ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) «Diciassette anni fa ho sostenuto i referendum sulla procreazione medicalmente assistita. Un tema importante, ma numericamente riguardava una minoranza della popolazione. Eppure, il mio telefono non smetteva di squillare, ho ricevuto tantissime richieste di interviste e di interventi televisivi sull'argomento. Oggi, invece...". Anche allora era un referendum balneare, 12 giugno... «Dodici e tredici giugno, per la precisione. Erano stati concessi due giorni per votare, il che rende più facile il raggiungimento dell'adesione minima per considerare valida la votazione, il 50% degli aventi diritto più uno. Questa volta, invece, si voterà soltanto il 12. Perché?» Quei referendum fallirono, però l'80% dei votanti si espresse a favore della fecondazione assistita, infatti poi venne fatta la legge che l'ha resa legale in Italia. Potrebbe andare allo stesso modo? «No. Non ci si illuda che, se ...

